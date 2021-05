Die Sieben-Tage-Inzidenz pro 100.000 Einwohner in der Stadt war gemäß den Angaben des Landesuntersuchungsamtes (Lua) am Donnerstag auf 107 gestiegen, was erwartungsgemäß am Freitagmorgen durch die Angaben des Robert-Koch-Institutes (RKI) bestätigt wurde. Daher gilt die Bundesnotbremse in der Stadt zunächst weiter. Am Freitagnachmittag hat das Lua den Wert wieder mit 93 (87,2 mit US-Streitkräften) angegeben. Die Zählung der fünf Werktage in Folge unter einer Inzidenz von 100, die es braucht, damit Lockerungen in Kraft treten können, kann also am Samstag von Neuem beginnen. Für den Kreis Kaiserslautern gab das Lua die Inzidenz mit 58,5 (50 mit US-Streitkräften) an. Dort treten am Sonntag Lockerungen in Kraft.

Für Freitag meldete das Gesundheitsamt zwölf bestätigte Neuinfektionen mit dem Coronavirus, je sechs in der Stadt und im Kreis. Wie Landrat Ralf Leßmeister auf Nachfrage erläuterte, gebe es weiterhin keine größeren Ausbrüche. Dieses diffuse Infektionsgeschehen sei jedoch deutlich schwerer einzudämmen, da das Gesundheitsamt sehr viele Kontaktpersonen ermitteln und informieren müsse. Was sich aktuell jedoch feststellen lässt: Gebe es einen positiven Fall in einer Familie, „infizieren sich häufig auch die übrigen Familienmitglieder“, sagte Leßmeister.