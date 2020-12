Im Wohn- und Pflegeheim des Pflegeunternehmens Kessler-Handorn in Kaiserslautern sind Corona-Infektionen bei einer Bewohnerin und bei einem Bewohner in einem gemeinsamen Wohnbereich nachgewiesen worden. Außerdem sind aktuell zwei Mitarbeiterinnen infiziert. Das teilte das Unternehmen am Donnerstagmorgen mit.

Den Betroffenen gehe es den Umständen entsprechend gut. Sie sind in ärztlicher Behandlung und befinden sich in Quarantäne. Alle Bewohner und Mitarbeiter im gesamten Haus werden mit Schnelltests durchgetestet. Mit den geführten Kontaktlisten wurden und werden alle Kontaktpersonen der betroffenen Bewohner und Mitarbeiter gemeinsam mit dem Gesundheitsamt ermittelt, getestet und in Quarantäne geschickt. Nicht betroffen sind das Seniorenhaus in Siegelbach, Kessler-Handorn Mobil und die Seniorentagesstätte „Altes Vereinsheim“.

Das Unternehmen betont: „In enger Zusammenarbeit mit den zuständigen Behörden wird seitens der Einrichtungs- und Bereichsleitungen alles Erdenkliche getan, um eine weitere Ausbreitung der Infektion zu verhindern.“

