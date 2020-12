Im Wohn- und Pflegeheim des Pflegeunternehmens Kessler-Handorn in Kaiserslautern sind Corona-Infektionen bei einer Bewohnerin und bei einem Bewohner in einem gemeinsamen Wohnbereich nachgewiesen worden. Außerdem sind aktuell zwei Mitarbeiterinnen infiziert. Das teilte das Unternehmen am Donnerstagmorgen mit.

Den Betroffenen gehe es den Umständen entsprechend gut. Sie sind in ärztlicher Behandlung und befinden sich in einem abgetrennten Wohnbereich in Quarantäne. Alle Bewohner und Mitarbeiter im gesamten Haus wurden oder werden noch mit Schnelltests durchgetestet. Bis Donnerstagnachmittag lagen bereits 115 Testergebnisse vor: „Zum Glück alle negativ“, erklärte Heimleiter Tilman Leptihn. „Wir sind aber noch nicht ganz durch, morgen früh wird noch ein weiterer Bereich getestet, das sind etwa 20 Bewohner und fünf, sechs Mitarbeiter.“ Die Quarantäne sei für die betroffenen Bewohner nicht einfach, da es ihnen aufgrund einer Demenzerkrankung schwerfalle, zu verstehen, wieso sie ihr Zimmer nicht verlassen dürfen. „Ein festes Mitarbeiterteam, das nicht in den anderen Bereichen eingesetzt ist, kümmert sich um sie“, so Leptihn. Die Mitarbeiter können dabei auf ausreichend Schutzkleidung wie Kopfhauben, Handschuhe, FFP2-Masken und Schutzkittel zugreifen.

Mit den geführten Kontaktlisten wurden und werden alle Kontaktpersonen der betroffenen Bewohner und Mitarbeiter gemeinsam mit dem Gesundheitsamt ermittelt, getestet und in Quarantäne geschickt. Nicht betroffen sind das Seniorenhaus in Siegelbach, Kessler-Handorn Mobil und die Seniorentagesstätte „Altes Vereinsheim“.

Generelles Besuchsverbot verhängt

Das Unternehmen betont: „In enger Zusammenarbeit mit den zuständigen Behörden wird seitens der Einrichtungs- und Bereichsleitungen alles Erdenkliche getan, um eine weitere Ausbreitung der Infektion zu verhindern.“ Dazu gehört unter anderem auch ein generelles Besuchsverbot für das Kessler-Handorn-Pflegeheim in Kaiserslautern in dieser Woche. „Wir schauen jetzt, was die morgigen Testungen ergeben“, erzählt Leptihn. Sollten auch diese Ergebnisse negativ sein, könnte darüber nachgedacht werden, den Besucherstopp für die nicht betroffenen Wohnbereiche aufzuheben.

Insgesamt habe sein Team sehr gut und auch recht gelassen reagiert: „Wir hatten beispielsweise keine besorgten Krankmeldungen.“ Dafür verantwortlich macht Leptihn auch eine intensive Vorbereitung. So hätten sich die Verantwortlichen bei Kessler-Handorn bereits im März auf ein mögliches Infektionsgeschehen vorbereitet, so dass nun schnell reagiert werden konnte.