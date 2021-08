In der kommenden Woche werden im Impfzentrum Kaiserslautern wieder anmeldefreie Impfungen für Personen ab zwölf Jahren angeboten. Außerdem ist weiterhin der Impfbus unterwegs, der kommende Woche auch nach Kaiserslautern kommt. Das Impfzentrum hat am Montag, 23. August, von 12.30 bis 16 Uhr geöffnet sowie am Donnerstag, 26.August, von 10 bis 16 Uhr geöffnet. Angeboten werden laut Stadt Impfungen mit dem Vakzin von Biontech/Pfizer. Der Impfbus des DRK macht am Freitag, 27. August, vor dem Edekamarkt in der Zollamtstraße Station. Dort wird zwischen 8 und 12 sowie zwischen 14 und 18 Uhr geimpft. Angeboten werden laut Stadtverwaltung Impfungen mit den Vakzinen von Biontech/Pfizer sowie von Johnson&Johnson.

Wie das Mainzer Gesundheitsministerium mitteilt, wurden bisher über 12.000 Menschen in den Impfbussen mit einer Coronaschutzimpfung versorgt werden. Deshalb soll die Aktion in Rheinland-Pfalz auch im September fortgesetzt. Seit dem 2. August sind sechs Impfbusse in Rheinland-Pfalz unterwegs, die in vier Wochen rund 220 Stationen anfahren und Impfmöglichkeiten ohne Anmeldung anbieten.