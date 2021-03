Nach dem Impfstopp für das Mittel Astrazeneca hat das Mainzer Gesundheitsministerium mitgeteilt, dass alle Personen der Prioritätsgruppen 1 und 2, die bereits einen Termin in den Impfzentren haben, diesen auch wahrnehmen können. Es werde auf Impfstoffe der Hersteller Biontech/Pfizer oder Moderna umgestellt. Personen, deren Termine am Montag und Dienstag gestrichen wurden, erhalten über die zentrale Terminvergabestelle einen neuen Termin, so das Ministerium. Wie die Verantwortlichen des Impfzentrums Kaiserslautern mitteilen, können alle Personen, die bis zum 9. April zum ersten Mal geimpft werden sollen, versorgt werden, auch Menschen, für die Astrazeneca vorgesehen war. Bis Freitag stehen in Kaiserslautern 1131 Impfungen mit Biontech/Pfizer und 596 mit Moderna an. Bis zum 9. April sind rund 5750 Impflinge angemeldet. Ab dem 10. April sind derzeit nur Zweitimpfungen möglich.