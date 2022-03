Möglichkeiten, sich gegen Corona impfen zu lassen, gibt es Samstag, 26. März, und am Samstag, 2. April, jeweils von 10 bis 13 Uhr im Clubraum der Otterberger Stadthalle. Geimpft werden Personen ab zwölf Jahren. Erst-, Zweit- und Boosterimpfungen sind möglich. Mitzubringen sind der Impfausweis beziehungsweise ein Nachweis über bereits erfolgte Impfungen, Personalausweis und Krankenversicherungskarte. Anmeldung im Internet auf www.impfen-samstags-otterberg.de, per E-Mail an impfen-samstags-otterberg@gmx.de oder telefonisch unter 0160 5726222 (von Montag bis 19 bis 19.30 Uhr).