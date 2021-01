Hilfe bei der Vereinbarung eines Corona-Impftermins bietet das Bürgerbusteam in der Verbandsgemeinde Otterbach-Otterberg seit Freitag, 14. Januar, an. „Montags, mittwochs und freitags kann man das Bürgerbusteam unter der Rufnummer 06301/607700 anrufen. Das Team wird die über 80-Jährigen bei der Anmeldung unterstützen beziehungsweise in ihrem Namen die Anmeldung vornehmen“, teilt der Bürgermeister der Verbandsgemeinde, Harald Westrich, mit.

Waldorfschule stellt Fahrer

Auch die Fahrt zum Impfzentrum ermöglicht das Bürgerbusteam – mit tatkräftiger Unterstützung der Waldorfschule Otterberg. Denn die eigentlichen Bürgerbus-Fahrer gehören selbst zur Risikogruppe, können also derzeit den Fahrdienst nicht übernehmen. Zumindest bis zum 22. Januar stehen zwei junge Männer, die Bundesfreiwilligendienst beziehungsweise ein Freiwilliges Soziales Jahr an der Schule machen, als Fahrer bereit, erläutert Westrich. Wer also ins Impfzentrum fahren muss und Unterstützung braucht, kann sich in der Zeit von 8 bis 13 Uhr unter der Rufnummer 06301/793350 an die Waldorfschule wenden. Der Fahrdienst selbst wird in der Zeit von 8 bis 16 Uhr angeboten. Wer ihn in Anspruch nimmt, wird zuhause abgeholt und nach dem Impftermin auch wieder heim gefahren. Es kann immer nur eine Person oder maximal ein Ehepaar transportiert werden. Bei der Fahrt ist durchgehend eine FFP2-Maske zu tragen. Der Fahrdienst wird kostenlos angeboten.