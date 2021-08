Auch in der kommenden Woche halten die Impfbusse wieder vor Supermärkten im Landkreis, teilt die Stadtverwaltung Kaiserslautern mit. Zur Verfügung stehen die Impfstoffe von Biontech/Pfizer und von Johnson & Johnson. Am Montag, 23. August, können sich Impfwillige von 14 bis 18 Uhr ihren Pieks am Aldi-Markt in Landstuhl, Bahnstraße 44 - 48, abholen. Am Penny-Markt in Mehlingen, Ludwigstraße 105, steht der Impfbus am Dienstag, 24. August, von 8 bis 12 Uhr. Am Donnerstag, 25. August, macht der Impfbus von 14 bis 18 Uhr am Penny-Markt in Weilerbach, Danziger Straße 5, Station.