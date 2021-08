In dieser Woche bieten die Corona-Impfbusse wieder die Gelegenheit, sich ohne großen Aufwand impfen zu lassen. Am Dienstag steht der Impfbus von 14 bis 18 Uhr am Aldi-Markt in Landstuhl, Torfstraße 12. Am Donnerstag hält er von 8 bis 12 Uhr am Wasgau-Markt in Queidersbach, Hauptstraße 75. Am Donnerstagnachmittag gibt es das Impfangebot am Aldi-Markt in Weilerbach, Danziger Straße 22.