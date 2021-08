Die Corona-Impfbusse sind auch in dieser Woche wieder im Landkreis unterwegs. Gewählt werden kann erneut zwischen den Impfstoffen von Johnson & Johnson und Biontech/Pfizer. Am Mittwoch, 1. September, können sich Impfwillige ihre Injektion von 8 bis 18 Uhr vor dem Edeka-Markt in Bruchmühlbach-Miesau, Böswiesenstraße 2a, geben lassen. Nach Vorbestellung unter Telefon 0151/59905950 (am Montag zwischen 14 und 16 Uhr) kann innerhalb der Verbandsgemeinde der Bruchmühlbach-Miesauer Bürgerbus genutzt werden, um sich dorthin bringen zu lassen. Darauf weist Bernhard Hirsch, Vorsitzender der AWO Bruchmühlbach-Miesau hin. Am Freitag, 3. September, macht der Impfbus von 8 bis 18 Uhr Station am Penny-Markt in Otterberg, Gewerbestraße 2. In Enkenbach-Alsenborn hält der Impfbus am Samstag, 4. September von 14 bis 18 Uhr, am seitlichen Parkplatz der katholischen Kirche St. Josef in Alsenborn.