Gleich mehrere Corona-Impftermine werden in diesem Monat im Landkreis Kaiserslautern angeboten. Wie die Kreisverwaltung mitteilt, halten die Impfbusse auf Parkplätzen vor Supermärkten und bieten die Möglichkeit, vor Ort und ohne Anmeldung von Fachkräften des Deutschen Roten Kreuzes geimpft zu werden. Am Donnerstag, 5. August, steht der Impfbus von 8 bis 12 Uhr am Penny-Markt in Enkenbach-Alsenborn in der Donnersbergstraße 21. Von 14 bis 18 Uhr können sich Impfwillige dann am Wasgau-Markt in der Rosenhofstraße 10 in Enkenbach-Alsenborn impfen lassen. Am Montag ist das in Otterberg von 8 bis 12 Uhr am Wasgau-Markt und von 14 bis 18 Uhr am Penny-Markt möglich. Bis Ende August werden noch weitere Termine im Landkreis angeboten.