Der Impfbus macht in der kommenden Woche an drei Tagen Station in Stadt und Kreis Kaiserslautern. Am Montag können sich Interessierte bei der Gartenschau, Forellenstraße 2, in Kaiserslautern von 9 bis 17 Uhr mit einer Erst-, Zweit- sowie Boosterimpfung versorgen lassen. Am Dienstag, 8 bis 16 Uhr, stoppt der Impfbus beim E-Center Jahke, Rathausring 6, in Ramstein-Miesenbach. Auf dem Gelände der TSG Kaiserslautern, Herman-Löns-Straße 25, werden dann am Samstag von 11 bis 17 Uhr Impfungen angeboten. Voraussichtlich ab Mittwoch, 24. November, öffnet das Impfzentrum Kaiserslautern wieder seine Pforten. Dort sind Impfungen nach Terminvereinbarung unter impftermin.rlp.de/ möglich.

Derweil konnte die Impfbuskampagne einen Meilenstein verzeichnen: Seit dem Startschuss am 2. August konnten bereits 100.000 Coronaschutzimpfungen verabreicht werden. „Impfen ist und bleibt der Schlüssel aus der Pandemie. Auch nach dreieinhalb Monaten sind die Mitarbeiterinnen und Mitarbeitern des Deutschen Roten Kreuzes unermüdlich im Einsatz. Ich möchte mich an dieser Stelle ausdrücklich bei allen DRK-Mitarbeiterinnen und -Mitarbeitern bedanken, ohne die wir den Meilenstein von 100.000 Coronaschutzimpfungen nicht erreicht hätten“, sagte Landesimpfkoordinator Daniel Stich.