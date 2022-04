Wer sich gegen COVID-19 impfen lassen möchte, hat dazu in der Stadthalle am Samstag, 30. April, von 10 bis 13 Uhr Gelegenheit. Eine Anmeldung ist im Internet auf impfen-samstags-otterberg.de, per E-Mail an impfen-samstags-otterberg@gmx.de oder telefonisch unter 0160 5726222 möglich. Mitzubringen sind der Impfausweis oder ein Nachweis über bereits erfolgte Impfungen, Personalausweis und Krankenversicherungskarte.