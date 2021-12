Hohe Inzidenzen, die Gefahr durch die neue Omikron-Variante – in den vergangenen Wochen wurden die Corona-Schutzmaßnahmen nach und nach verschärft, mit teils gravierenden Folgen für Handel, Gastronomie und Kulturveranstalter. Für die gebe es aber staatliche Hilfen, wirbt Bundestagsabgeordneter Matthias Mieves. Bei vielen Unternehmern herrsche jedoch Verunsicherung.

Nachdem sich die Lage im Sommer entspannt habe, sei „vielen Menschen gar nicht bewusst, dass die Hilfsprogramme weiter laufen“, berichtet Mieves (SPD), der im September in den Bundestag gewählt wurde. Andere glaubten, Hilfen gebe es nur bei einem Lockdown. Dabei könnten beispielsweise Händler oder Gastronomen auch Hilfen beantragen, wenn ihnen der Umsatz wegen der Einführung der 2G- oder 2G-plus-Regel wegbreche. Bis 22. Dezember wurden laut Mieves über die Überbrückungshilfe III plus 1,26 Milliarden Euro ausgezahlt, noch einmal die gleiche Summe wurde beantragt. Das Programm laufe als Überbrückungshilfe IV zunächst bis Ende März weiter.

Kritik gibt es an der Bearbeitungszeit

„Die Hilfen können die Verluste natürlich nicht zu 100 Prozent ausgleichen, aber sie können helfen, dass die Lichter nicht ausgehen“, wirbt Mieves dafür, die Angebote zu nutzen, die über einen Steuerberater in Anspruch genommen werden können. Kritik erreicht ihn von Unternehmen und Selbstständigen aus der Region insbesondere wegen der Bearbeitungszeit von Anträgen und der Dauer, bis die Gelder ausgezahlt werden. Hilfen fließen laut Mieves unter anderem aus diesen vier Töpfen:

Überbrückungshilfe III plus/IV: Wer durch die Corona-Pandemie Umsatzrückgänge von mindestens 30 Prozent im Vergleich zum Referenzmonat im Jahr 2019 zu verzeichnen hat, kann Überbrückungshilfen beantragen. Bis zu 100 – ab Januar bis zu 90 – Prozent der Fixkosten wie Miete, Pacht oder Versicherungen können erstattet werden. Auch Verluste bei saisonaler und verderblicher Ware werden abgedeckt, sagt Mieves. Das sei beispielsweise für Schausteller oder Weihnachtsmarktbeschicker relevant. Ausfall- oder Vorbereitungskosten können ebenfalls geltend gemacht werden. Eigenkapitalzuschuss: Für besonders hart Getroffene gibt es einen Eigenkapitalzuschuss, wenn sie mit monatlichen Umsatzverlusten von mindestens 50 Prozent in mindestens drei Monaten zu kämpfen haben, so Mieves. Möglich sind zusätzlich zu den Überbrückungshilfen Aufschläge von bis zu 40 Prozent auf die Summe der Fixkostenerstattung. Härtefallfonds: Betriebe, die gerade zu Beginn der Pandemie durchs Raster gefallen sind, können auf den mit 1,5 Milliarden Euro bestückten Härtefallfonds zugreifen. Der helfe beispielsweise Unternehmen, die erst in der Pandemie gegründet wurden, die also für 2019 keinen Umsatz nachweisen können, um Rückgänge geltend zu machen, so Mieves. Kultursonderfonds: 2,5 Milliarden Euro stehen laut Mieves für Kulturschaffende bereit. Die Gelder sollen Verluste abfedern, die entstehen, weil beispielsweise wegen Hygienekonzepten weniger Besucher zu Veranstaltungen kommen dürfen. Seit 18. November gibt es auch staatliche Hilfen, wenn Veranstaltungen freiwillig abgesagt werden. Neben den Hilfen für Unternehmen laufe für Arbeitnehmer das Kurzarbeitergeld weiter, das 24 Monate lang bezogen werden kann. Arbeitnehmer in Kurzarbeit erhielten 60 Prozent ihres Netto-Lohns, Beschäftigte mit Kind 67 Prozent. Das Kurzarbeitergeld kann über die Bezugsdauer auf 80 beziehungsweise 87 Prozent steigen.

Infos

Zusätzliche Informationen gibt es unter ueberbrueckungshilfe-unternehmen.de und sonderfonds-kulturveranstaltungen.de.