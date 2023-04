Jetzt direkt weiterlesen Mit dem Plus-Abo alle Artikel auf rheinpfalz.de lesen nur 1€ monatlich kündbar Zum Angebot Sie sind bereits Digital-Abonnent?

Die vom Land initiierte Corona-Hilfe für Kulturschaffende bringt einer Lauterer Internetseite einen Zuschuss von 23.500 Euro ein. Wie in der RHEINPFALZ vom 25. Februar berichtet, geht der Betrag an die auf Elektromusik spezialisierte „Streaming“-Plattform „No Stream till K-Town (NSTK“). Am Dienstag übergab Kulturminister Konrad Wolf die Zuweisung an Geschäftsführer Timo Elflein.

Um Kultur trotz der Corona-Beschränkungen „wieder erlebbar zu machen“, will die rheinland-pfälzische Landesregierung mit dem Programm „Lichtblicke“