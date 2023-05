Jetzt direkt weiterlesen Mit dem Plus-Abo alle Artikel auf rheinpfalz.de lesen nur 1€ monatlich kündbar Zum Angebot Sie sind bereits Digital-Abonnent?

Die Corona-Pandemie bestimmt das tägliche (Arbeits-)Leben seit rund einem Jahr maßgeblich mit. Allerdings ist das Arbeiten zuhause nicht in allen Branchen möglich. Die in Kaiserslautern ansässige Werbeagentur HCP Grauwild hat einigen Kunden den Weg in die digitale Welt geebnet. Eine sehr spezielle Branche gehört zu den Gewinnern der Pandemie.

„Viele dachten, die Pandemie hat im Herbst 2020 ein Ende. Doch es dauert länger“, sagt Marc Herzer, der Geschäftsführer der Werbeagentur. Das hat auch die Bundesregierung