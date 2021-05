Immer genau zu wissen, wie viele Menschen sich gerade in einem Raum aufhalten, und welchen Abstand sie zueinander halten, hat seit Corona immens an Bedeutung gewonnen. Wissenschaftler vom Fraunhofer-Institut für Techno- und Wirtschaftsmathematik (ITWM) haben sich damit befasst und eine Anwendung entwickelt, die mit einer Kamera Abstände und Personen erfasst. Nicht das einzige Projekt rund um Corona, das die Forscher derzeit beschäftigt.

Seit Anfang Juli wird die Anzahl der Besucher in der Kammgarn von der am ITWM entwickelten Anwendung erfasst. „Es funktioniert super“, berichtet Sabine Müller. Müller arbeitet am ITWM in der Abteilung High Performance Computing und hat die Anwendung mitentwickelt.

Mit einer Kamera wird beispielsweise der Eingangsbereich eines Raumes oder Saales überwacht. Das System – zugrunde liegt laut Müller Künstliche Intelligenz (KI) – erkennt Menschen, und ob diese den Raum verlassen oder hineingehen. Zuvor müsse das „Distance Care“, so heißt das Tool, quasi trainiert werden. Das sei in der Kammgarn mit Hilfe von Teammitgliedern vom ITWM passiert, berichtet Müller. Bereits nach wenigen Minuten habe das System eingesetzt werden können.

Der Kontakt zur Kammgarn sei über den Abteilungsleiter, Franz-Josef Pfreundt, entstanden. Der finanzielle Aufwand für die Technik – Kamera und Bauteil – sei vergleichsweise gering gewesen, berichtet Müller. Sie schätzt die Kosten auf rund 200 Euro.

Das System kann aber noch mehr. Mit Kameras können auch Räume in puncto Abstandsregeln überwacht werden. Dazu erfasst das System das Geschehen in einem Raum und rechnet mittels vorher programmierter Referenzabstände, etwa Plattengrößen von Fußböden, den Abstand zwischen Personen. So könne festgestellt werden, wo sich in einem Supermarkt – eventuell durch ein Hindernis – Stellen entwickeln, an denen die Menschen schwer den Mindestabstand einhalten können.

„Das System kann fast überall installiert werden“, sagt Müller, die sich viele Anwendungsmöglichkeiten vorstellen kann: in Supermärkten, in der Gastronomie, aber auch auf Schulhöfen und in Schulgebäuden. Überall dort, wo es eng werden kann – und es auf die Anzahl der Personen ankommt.

Klaus Weichel interessiert sich für Prognose-Software

Müller stellte – mit vier weiteren Wissenschaftlern – ihr Projekt am Freitag einer größeren Runde vor, darunter befand sich auch der rheinland-pfälzische Wissenschaftsminister Konrad Wolf und der Kaiserslauterer Oberbürgermeister Klaus Weichel (beide SPD).

„Ich bin selbst immer wieder überrascht, in welchen Bereichen Mathematik zu Lösungen beitragen kann“, hatte Anita Schöbel, die Leiterin des Fraunhofer-ITWM, eingangs der Präsentationen gesagt. „Wir brauchen wissenschaftliche Grundlagen zur Pandemie-Bekämpfung“, unterstrich Wolf.

Die Bandbreite, in denen die Fraunhofer-Forscher arbeiten, ist in der Tat groß. Sandy Heydrich etwa befasst sich mit dem Thema Impfstoff. Besonders im Fokus hat sie dabei die Optimierung von Rohstoffen und Produktionskapazitäten, beides ein knappes Gut. Sebastian Osterroth untersucht Schutzmasken und wie schnell diese durchfeuchten und so eine Infektionsbrücke bilden können.

Dietmar Hietel und sein Team befassen sich mit der Frage, wie sich Aerosole in geschlossenen Räumen ausbreiten. Dabei stützen sie sich auf Erkenntnisse, die auf einem scheinbar völlig anderem Gebiet gemacht wurden: Bei der Untersuchung, wie sich Farbe durch eine Sprühvorrichtung am besten (und ohne viel zu kleckern) verteilen lässt.

Den Anfang hatte Simone Gramsch gemacht. Sie hatte das Tool Epidemse vorgestellt, eine Anwendung, mit der Daten rund um die Corona-Pandemie – Infektionszahlen etwa – in einem Landkreis genau sichtbar gemacht werden können, aber auch Prognosen möglich sind. „Unser Kernstück sind mathematische Modelle“, sagte Gramsch. Diese Anwendung erregte die Aufmerksamkeit von Klaus Weichel. „Nächste Woche schlage ich hier auf“, versprach er.