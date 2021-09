In der vergangenen Woche haben sich nach Angaben des Gesundheitsamtes Kaiserslautern in Stadt und Landkreis Kaiserslautern insgesamt 166 Menschen neu mit dem Coronavirus infiziert. Das geht aus den Meldungen des Amtes rund um die Corona-Pandemie von Montag bis Freitag hervor. Die höchste Anzahl an Neuinfektionen wurde am vergangenen Dienstag registriert: 46 Menschen steckten sich demnach mit dem Virus an, 17 Fälle wurden aus Landkreis (inklusive US-Streitkräfte) gemeldet, 29 aus dem Stadtgebiet Kaiserslautern. Am Tag zuvor waren es nur 19 Fälle gewesen. Auch an den folgenden drei Tagen lag die Anzahl der Neuinfektionen konstant über der 30er-Marke.

Impfquote im Landkreis bei knapp 60 Prozent

Wie das Gesundheitsamt auf RHEINPFALZ-Anfrage mitteilte, sei bei Corona-Infektionen derzeit die Altersgruppe der 20- bis 40-Jährigen am stärksten vertreten. „Insbesondere in den vergangenen beiden Wochen ist die Altersgruppe der Unter-20-Jährigen zunehmend häufiger vertreten“, heißt es aus dem Gesundheitsamt. In den Schulen und Kindertagesstätten in Stadt und Landkreis habe es in den vergangenen Wochen „vereinzelte Infektionen, aber keine Infektionsketten“ gegeben. Das Gesundheitsamt spricht von „23 verschiedenen Einrichtungen, verteilt auf Stadt und Landkreis“, nennt aber keine Einzelheiten. Nach Mitteilung des Gesundheitsamtes sind rund 66,5 Prozent der Stadtbevölkerung vollständig gegen Corona geimpft, im Landkreis liegt die Quote etwas darunter, hier sind knapp 60 Prozent der Einwohner vollständig geimpft. Zum Vergleich: In Rheinland-Pfalz insgesamt sind 66,68 Prozent der Menschen über zwölf Jahren vollständig geimpft.