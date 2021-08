Das Gesundheitsamt der Kreisverwaltung hat für Dienstag insgesamt 46 bestätigte Neuinfektionen mit dem Coronavirus gemeldet, 17 im Landkreis und 29 in der Stadt Kaiserslautern. Dadurch sind auch die Sieben-Tages-Inzidenzen pro 100.000 Einwohner gestiegen. Laut Landesuntersuchungsamt lag der Wert im Kreis am Dienstag unter Berücksichtigung der hier stationierten US-Streitkräfte bei 35,5 und damit rund fünf Prozentpunkte über dem Wert vom Montag (29,9). Wie aus den Daten des Landesuntersuchungsamtes vom Dienstagnachmittag hervorgeht, fiel der Anstieg in der Stadt noch deutlicher aus: Lag die Inzidenz am Montag bei 50,6, wurde sie am Dienstag mit 63,8 angegeben. Damit rangieren Kreis und Stadt Kaiserslautern aber weiterhin unter dem Landesdurchschnitt von 74,3.