Die Corona-Infektionen in Stadt und Landkreis steigen rapide an, die ansteckenderen Mutationen des Virus sind längst in der Region angekommen. Die Ansteckungen innerhalb von Familien steigen trotz der gültigen verschärften Allgemeinverfügungen. Im Vergleich zu den Vorwochen sei ein beunruhigender Anstieg der Kontaktpersonen pro Indexfall zu beobachten, heißt es in einer gemeinsamen Erklärung von Oberbürgermeister und Landrat.

Angesichts dieser Situation und mit Blick auf die heutige Landes-Inzidenz von 140 zeichne es sich ab, dass sowohl Stadt als auch Kreis über kurz oder lang auf die 200er-Inzidenz zusteuern. Oberbürgermeister Klaus Weichel und Landrat Ralf Leßmeister appellieren daher zusammen mit der Bürgermeisterin und den Bürgermeistern der sechs Verbandsgemeinden im Landkreis an die Vernunft und die Einsicht der Bevölkerung: „Halten Sie sich an die Vorgaben der Allgemeinverfügungen, schränken Sie Ihre Kontakte weitmöglichst ein, bleiben Sie zu Hause. Nutzen Sie die Corona-App, lassen Sie sich testen, achten Sie auf Abstände und tragen Sie Maske. Vor allem machen Sie Gebrauch von den Impfangeboten! Landesweit können sich ab Freitag, 23. April, Personen der Priorität III bei der zentralen Terminvergabestelle oder über die bekannte Hotline zur Impfung registrieren lassen. Für viele weitere Personengruppen gibt es bereits ein Impfangebot.“

Die beiden kündigten an, dass die Ordnungsbehörden in nächster Zeit verstärkt kontrollieren werden.