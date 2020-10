Die für Mittwoch, 7. Oktober, geplante Feier zur Einweihung des neuen Caritas-Altenzentrums St. Nikolaus in Landstuhl wurde abgesagt. Der Grund für die Absage ist ein aktueller Corona-Fall, teilt der Träger der Einrichtung, die Caritas Betriebsgesellschaft mbH Speyer (CBS), mit. Eine Mitarbeiterin der Einrichtung sei positiv getestet worden. Die 49 Bewohner des Caritas-Altenzentrums, das Ende August bezogen wurde, sind nach Angaben des Trägers nicht betroffen. „Weder die Mitarbeiter noch die Bewohner haben irgendwelche Symptome“, betont Einrichtungsleiter Thomas Matz. Das gelte auch für die am Freitag positiv getestete Mitarbeiterin.

Mitarbeiterin hatte keinen Kontakt zu Bewohnern

Diese arbeite in Teilzeit im Altenzentrum und habe an besagtem Tag keinen Kontakt zu den Bewohnern gehabt – lediglich zu Matz und drei weiteren Mitarbeitern. Matz selbst sei am Freitag in Schwedelbach getestet worden. Inzwischen liege das Ergebnis vor. Er habe sich nicht infiziert. Gestern war er noch in Quarantäne. Die anderen drei Mitarbeiter befänden sich ebenfalls in Quarantäne. Da diese aber erst am Montag getestet worden seien, lägen deren Ergebnisse noch nicht vor. Das Haus sei umgehend für Besucher und Gäste geschlossen worden, als das Testergebnis der betroffenen Mitarbeiterin vorlag. „Vorsichtshalber für die ganze Woche“, sagt Matz. Es sei aber geplant, dass Besucher so schnell wie möglich wieder kommen dürfen.