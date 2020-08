Ein Corona-Fall ist in der Jahrgangsstufe 13 am Burggymnasium in Kaiserslautern aufgetreten. Das hat das Gesundheitsamt Kaiserslautern am Sonntagnachmittag mitgeteilt. Die Schulleitung habe in Absprache mit dem Gesundheitsamt entschieden, dass alle Schülerinnen und Schüler dieser Klassenstufe vorerst zuhause bleiben sollen, bis ihre Testergebnisse vorliegen. Die 60 Schülerinnen und Schüler, die in unterschiedlichen Kursen der Jahrgansstufe potenziell Kontakt mit dem infizierten Mitschüler gehabt haben könnten, werden am Montag auf Corona getestet. Das Testzentrum in Schwedelbach legt dafür eine Sonderschicht ein. Auch den sieben Lehrkräften, die mit dieser Schülergruppe in Verbindung stehen, wurde angeboten, sich vorsorglich testen zu lassen.

Weitere Corona-Fälle sind am Freitag und Samstag in Stadt und Kreis Kaiserslautern dazugekommen. Wie das Gesundheitsamt Kaiserslautern am Wochenende mitteilte, sind am Freitag zwei Personen aus dem Landkreis positiv auf das Virus getestet worden. Am Samstag wurden weitere acht Menschen positiv gemeldet. Fünf stammten aus dem Landkreis, drei aus der Stadt Kaiserslautern. Aktuell sind im Zuständigkeitsbereich des Gesundheitsamtes 48 Personen positiv auf das Coronavirus getestet. Im Corona-Testzentrum Schwedelbach wurden 90 Proben genommen, davon 22 von Reiserückkehrern.