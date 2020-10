In den beiden Flüchtlingsunterkünften Colosseum und Bürger-Büsing-Haus sind Corona-Infektionen aufgetreten. Das erfuhr die RHEINPFALZ am Mittwochabend. In der Unterkunft Colosseum sind nach Informationen unserer Zeitung zehn Menschen positiv auf das Coronavirus getestet worden, im Bürger-Büsing-Haus drei. Die Quarantäne für alle Bewohner wurde angeordnet. Information der Bewohner wurde veranlasst, Bewachung wurde beauftragt.

Die Corona-Pandemie hat unterdessen ein weiteres Todesopfer in Kaiserslautern gefordert. Landrat Ralf Leßmeister teilte mit, es handele sich um eine hochbetagte Frau aus Kaiserslautern. Damit erhöhte sich die Anzahl der Menschen in Stadt und Kreis, die in Verbindung mit dem Coronavirus verstorben sind, auf insgesamt sieben. Sechs Verstorbene kamen aus Kaiserslautern, ein Verstorbener aus dem Landkreis.

Der Sieben-Tage-Inzidenz-Wert belief sich am Mittwoch auf 73,6 Neuinfektionen pro 100.000 Einwohner im Landkreis und auf 86 Neuinfektionen pro 100.000 Einwohner in der Stadt Kaiserslautern. Stadt und Kreis sind damit nach dem Corona-Warn- und Aktionsplan Rheinland-Pfalz Risikogebiete.