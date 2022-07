Der allgemeine Anstieg der Corona-Infektionszahlen macht sich auch am Westpfalz-Klinikum Kaiserslautern bemerkbar. Der Hauptteil der stationären Patienten, die infiziert sind, ist jedoch nicht wegen der Corona-Erkrankung ins Klinikum gekommen, sondern bei ihnen wird bei der routinemäßigen Untersuchung zur Aufnahme das Virus festgestellt. So sind am Standort Kaiserslautern derzeit sieben Personen auf der Isolierstation, wo sie wegen ihrer Corona-Erkrankung behandelt werden, weitere 20 Infizierte kamen jedoch aufgrund eines anderen Befundes ins Krankenhaus und werden jetzt auf der jeweiligen Station isoliert behandelt. Zwei Corona-Patienten sind jedoch schwerer erkrankt und sind deswegen auf der Intensivstation, eine davon wird invasiv beatmet.

Am Standort Kusel werden 23 Corona-Patienten isoliert behandelt, auf der Intensivstation liegt niemand wegen Corona. In Rockenhausen werden sechs Infizierte isoliert behandelt, und in Kirchheimbolanden ist derzeit kein Corona-Fall registriert.

Die Auslastung der Intensivbetten schlüsselt Klinik-Sprecher Dennis Kolter folgendermaßen auf: Konzernweit sind 76 erwachsenentaugliche Intensivbetten der hohen Versorgungsstufe (High-Care) in Betrieb. Davon sind standortübergreifend 69 Intensivbetten belegt. Beim Personal ist weniger Corona das Problem, sondern die chronische Unterbesetzung stelle das Westpfalz-Klinikum weiterhin vor Herausforderungen, „die Patientenversorgung ist aber gewährleistet“. Der Betrieb funktioniere jedoch nur, weil die Mitarbeiter „mindestens 110 Prozent geben; Dienst nach Vorschrift reicht nicht“.