Am Sonntag könnten die Maßnahmen der Bundesnotbremse in Stadt und Landkreis Kaiserslautern außer Kraft treten. Das haben Stadt- und Kreisverwaltung am Mittwoch auf Nachfrage mitgeteilt. Voraussetzung ist jedoch, dass die Sieben-Tage-Inzidenz pro 100.000 Einwohner auch die kommenden Tage unter 100 liegt. Doch mit Blick auf die Inzidenz der Stadt ist Vorsicht geboten. Denn nach einigen Tagen der Entspannung meldete das Landesuntersuchungsamt (Lua) am Mittwoch für die Stadt wieder einen Anstieg der Inzidenz auf 91, beziehungsweise auf 85,3 unter Berücksichtigung der US-Streitkräfte. Im Kreis lag der Wert bei 51,9 (44,4 mit US-Streitkräften).

Statistik des RKI ist maßgeblich

Bei der Festlegung, welche Corona-Regeln aktuell gelten, ist die Inzidenz die entscheidende Kennziffer. Maßgeblich hierbei sind laut Bundesinfektionsschutzgesetz aber allein die Veröffentlichungen des Robert-Koch-Institutes (RKI), nicht die des Lua, wie die Stadtverwaltung verdeutlicht. Um die nächste Lockerungsstufe nehmen zu können, müssen Stadt und Kreis fünf Werktage am Stück bei einer Inzidenz unter 100 liegen. Am übernächsten Tag treten dann die Lockerungen in Kraft, so die Stadt. Der Montag, 17. Mai, war der erste Werktag, an dem die Inzidenz gemäß RKI in Stadt und Kreis wieder unter 100 lag. Das bedeutet, dass beide Kommunen frühestens am Freitag fünf Tage in Folge unter 100 liegen können. Da die Lockerungen am übernächsten Tag in Kraft treten, wäre das am Sonntag, 23. Mai, der Fall. Dann würde unter anderem die Ausgangssperre entfallen, die Außengastronomie dürfte öffnen und Einkaufen wäre ohne Termin und negativen Corona-Test möglich.

Infektionsgeschehen in der Stadt diffus

Das Gesundheitsamt des Landkreises meldete am Dienstag elf bestätigte Corona-Neuinfektionen im Kreis, 16 in der Stadt, am Mittwoch kamen 25 in der Stadt und 17 im Kreis dazu. Wie die Stadt und der Kreis auf Nachfrage mitteilten, sei das Infektionsgeschehen in Kaiserslautern diffus, einen größeren Ausbruch als Quelle für die Neuinfektionen könne man nicht erkennen. Auch in der Gemeinschaftsunterkunft Post, in der der DRK-Kreisverband Kaiserslautern-Stadt Flüchtlinge betreut, sind laut DRK-Geschäftsführer Marco Woltermann am Dienstag und Mittwoch keine weiteren Infektionen dazugekommen.