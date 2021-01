Das Gesundheitsamt meldete am Freitag 42 neue Infektionsfälle mit dem Coronavirus aus Stadt und Landkreis Kaiserslautern. Sie teilen sich folgendermaßen auf: In der Stadt wurden 27 neue Fälle registriert, im Landkreis 15. Bei den Streitkräften kamen keine neuen Fällen hinzu. Am Freitag starben zwei infizierte Personen aus der Stadt. Am Samstag verstarb eine mit Covid-19-infizierte Person im Landkreis. Insgesamt meldete das Gesundheitsamt am Samstag 33 neue Corona-Infektionen. Im Landkreis haben sich zehn Personen infiziert, bei den Streitkräften gab es keine neue Meldung. In der Stadt Kaiserslautern wurden 23 neue Infektionsfälle verzeichnet. Insgesamt sind bisher 83 mit dem Coronavirus infizierte Personen gestorben, 47 in der Stadt Kaiserslautern, 36 im Landkreis.