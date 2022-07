Schwimmkurse können in diesem Sommer, insbesondere in den Ferien, in fast allen Schwimmbädern des Landkreises angeboten werden, teilt die Kreisverwaltung mit. Im Rahmen des Corona-Aufholpaketes werden diese von der Kreisverwaltung Kaiserslautern finanziell unterstützt, da es ein Anliegen sei, Kindern einen Schwimmkurs zu ermöglichen. Nicht nur der Spaßfaktor, sondern auch die lebenswichtige Fähigkeit steht im Mittelpunkt. „Ich freue mich sehr, dass es nach gewissen Anlaufschwierigkeiten nun zahlreiche Kommunen im Landkreis bereit sind, in ihren Schwimmbädern dieses Angebot vorzuhalten“, betont Landrat Ralf Leßmeister (CDU). Gerade mit Blick auf die letzten beiden Jahre, in den es Kindern und Jugendlichen durch die Pandemie nicht möglich gewesen sei, Schwimmunterricht zu bekommen, sei dieses Angebot eine besonders wichtige Aufholmaßnahme.