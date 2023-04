Jetzt direkt weiterlesen Mit dem Plus-Abo alle Artikel auf rheinpfalz.de lesen nur 1€ monatlich kündbar Zum Angebot Sie sind bereits Digital-Abonnent?

Vorsichtiges Aufatmen an den Schulen: Während vor rund zwei Wochen vermehrt Corona-Fälle an Schulen in der Stadt registriert wurden, scheint es derzeit eher ruhig zu sein. Die Abläufe, wie in einem Infektionsfall vorgegangen werden soll, sind mittlerweile geregelt. Dabei zeigt sich: Sollten mehrere Fälle gleichzeitig auftreten, wäre die Organisation kaum zu stemmen.

An der Bertha von Suttner Integrierten Gesamtschule (IGS) gibt es derzeit keine Corona-Fälle in der Schülerschaft. Eine Lehrkraft sei in Quarantäne, schildert Hermann Kimmel, Schulleiter