Das Gesundheitsamt des Landkreises Kaiserslautern hat am Donnerstag insgesamt 51 bestätigte Neuinfektionen mit dem Coronavirus gemeldet: 30 im Kreis und 21 in der Stadt Kaiserslautern. Außerdem wurden zwei Todesfälle nachgemeldet, je einer in der Stadt und einer im Kreis. Die Sieben-Tage-Inzidenz pro 100.000 Einwohner stieg in der Stadt laut Landesuntersuchungsamt (Lua) am Donnerstag auf 150, beziehungsweise auf 140,6, wenn man die US-Streitkräfte berücksichtigt. Im Landkreis lag die Inzidenz laut Lua bei 117, beziehungsweise bei 100,1 bei Berücksichtigung der Streitkräfte. Das Westpfalz-Klinikum meldete 17 Corona-Patienten auf der Isolierstation. Zwölf Patienten werden laut Klinikum auf den Intensivstationen behandelt, fünf invasiv beatmet.