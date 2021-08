Das Gesundheitsamt des Landkreises hat am Dienstag 27 bestätigte Neuinfektionen mit dem Coronavirus gemeldet, 14 im Kreis und 13 in der Stadt Kaiserslautern. In der Verbandsgemeinde Ramstein-Miesenbach wurden sechs Neuinfektionen registriert, drei waren es in der VG Landstuhl, zwei in der VG Weilerbach und eine in der Verbandsgemeinde Otterberg-Otterbach. Die US-Streitkräfte meldeten zudem zwei neue Corona-Fälle.

Das schlägt sich auch in den Sieben-Tage-Inzidenzen pro 100.000 Einwohner nieder. Laut Landesuntersuchungsamt (Lua) ist der Wert sowohl im Kreis als auch in der Stadt gestiegen. Die Inzidenz im Kreis gab das Lua am Dienstag unter Berücksichtigung der hier stationierten US-Streitkräfte mit 46 an. In der Stadt lag der Wert bei 35,6 und damit wieder knapp über der Schwelle von 35. Wird diese an drei Tagen in Folge überschritten, müssen die Corona-Schutzmaßnahmen wieder verschärft werden. Erst am Dienstag hatte die Stadt diese Restriktionen wieder gelockert.