Das Landesuntersuchungsamt hat am Mittwoch für Stadt und Landkreis Kaiserslautern 141 bestätigte Neuinfektionen mit dem Coronavirus gemeldet, 74 in der Stadt und 67 im Kreis. Am Dienstag waren es noch je 29 gewesen. Kreissprecherin Rebecca Leis teilte auf Anfrage mit: „Es handelt sich ausdrücklich nicht um ein konkretes, sondern nach wie vor absolut diffuses Infektionsgeschehen, bei dem in der Regel mehrere Familienmitglieder betroffen sind.“ Es gebe auch keine Hinweise, die bei den gemeldeten Fallzahlen auf eine statistische Verzerrung hindeuteten, beispielsweise Nachmeldungen. Durch die vielen Neuinfektionen stieg die Sieben-Tage-Inzidenz je 100.000 Einwohner auf 160,9 in der Stadt und 141,6 im Landkreis. Der Landesdurchschnitt wurde am Mittwoch mit 188,7 angegeben.