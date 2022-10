Beim Senegalhilfeverein beginnt eine neue Ära. Doris Racké hat nach 37 Jahren den Vorsitz des von ihr gegründeten Vereins abgegeben. Unzählige Male – so oft wie niemand sonst im Verein – war Racké im Senegal und hat sich um alle Einrichtungen, die der Verein aufgebaut hat, gekümmert. Aber auch in der Region und der Pfalz war die Trippstadterin unablässig unterwegs, um die Interessen des Senegalhilfevereins zu vertreten und um Unterstützung zu werben. Bei der jüngsten Mitgliederversammlung hat die 85-Jährige nun ihren Rücktritt vom Amt erklärt. Zur neuen Vorsitzenden wurde Cordula Eckenfels aus Frankenthal gewählt. Stellvertreter sind Fritz Herrgen und Bernd Rücker. Mit im Vorstand sind Christoph Quartier und Rudi Kochenburger, Kassenprüfer ist Rainer Junker. Doris Racké wurde zur Ehrenpräsidentin ernannt und erhielt von einem Vereinsmitglied als Präsent das Ticket für den nächsten Flug in den Senegal.