Zehnkämpfer Cordian Mielczarek vom Leichtathletik-Team des 1. FC Kaiserslautern nutzte am vergangenen Wochenende die Gelegenheit, bei den deutschen Meisterschaften der Altersklasse U20 in drei Einzeldisziplinen seine Form zu testen.

In Ulm konnte er dabei seine persönliche Bestzeit über 100 Meter auf 10,91 Sekunden steigern. Dies brachte ihm einen Platz im Halbfinale ein, wo er mit 10,95 Sekunden seine Schnelligkeit nochmals bestätigte und insgesamt Platz 16 belegte. Am zweiten Tag des Wettkampfwochenendes startete Mielczarek über die 110 Meter Hürden. Er wurde Elfter in 16,04 Sekunden. Dazu kam am Sonntag ein Start über 200 Meter, wo ihm die Zeit von 22,64 Sekunden in Sachen Sprintausdauer noch Luft nach oben bescheinigte. Auch wenn Cordian Mielczarek keines der Finals erreichte, absolvierte er insgesamt einen guten Härtetest für die kommende deutsche Meisterschaft der Mehrkämpfer, die am 27. und 28. August in Filderstadt stattfindet.