Auch wenn ihr Schützling Cordian Mielczarek „nur“ Achter bei der Deutschen Mehrkampfmeisterschaft in Leverkusen wurde, war seine Trainerin mehr als zufrieden. Nicht nur, weil der Leichtathlet des 1. FC Kaiserslautern drei persönliche Bestleistungen aufstellte, sondern auch, weil er erschwerte Bedingungen hatte.

Cordian Mielczarek ist 17, es ist sein erstes Jahr in der U20, in der unter anderem die Kugel schwerer ist. Und im Gegensatz zu seinen Konkurrenten geht der Leichtathlet des 1. FC Kaiserslautern nicht auf eine Sportschule oder ein Sportinternat, hat nicht die Möglichkeit, zweimal am Tag zu trainieren, sondern geht ganz normal zur Schule – er besucht die Realschule im Schulzentrum Süd – geht „nur“ fünfmal pro Woche zum Training. Viermal übt der Elftklässler, der in Hohenecken wohnt, in Kaiserslautern. Einmal pro Woche fährt Mielczarek zum Stabhochsprungtraining nach Zweibrücken.

„Fünfmal Training ist zu wenig“

„Manchmal hat er bis 15 Uhr Schule, um 16 Uhr ist Training.“ Seine Trainerin Liliana Hofer hat Respekt vor dem, was er investiert und davor, wie extrem er sich verbessert hat. Sie weiß aber auch, dass fünfmal Training zu wenig ist, um vorne mitzumischen. Und sie hat einen Plan: Im Sommer, wenn das Freilufttraining losgeht, will sie probieren, dass ihr Schützling auch zweimal am Tag üben kann. Im Moment sind die Voraussetzungen für den 17-Jährigen noch schwierig. In der Barbarossahalle gibt es zum Beispiel keine Grube. „Wir haben vor Silvester zweimal in Zweibrücken trainiert“, erzählt sie. Dass es Cordian Mielczarek trotzdem schaffte, seine persönliche Bestleistung zu verbessern, findet sie bewundernswert. Er sprang 6,76 und damit sogar vier Zentimeter weiter als der Sieger Jonas Perner von der LG Fichtelberg, den er auch im Hochsprung um drei Zentimeter übertrumpfte.

Pech im Hürdenlauf

Drei persönliche Bestleistungen stellte der Schüler in Leverkusen auf. Außer im Hoch- (1,86 Meter) und Weitsprung war er auch im Stabhochsprung (4,30) so gut wie noch nie. Doch was ihn im Wettkampf zurückwarf, war der Hürdenlauf. Er blieb mit dem Fuß hängen, verlor eine halbe Sekunde und hatte 130 Punkte weniger, als er hätte haben können, wie Hofer analysierte. Auch im Sprint, normalerweise eine seiner Stärken, lief es nicht wie erhofft für den 17-Jährigen. „Er hatte einen schlechten Start, war zu tief im Startblock.“ Wenn er da seine normale Leistung hätte abrufen können, wäre einiges dringewesen, meint seine Trainerin. Die ersten drei Plätze seien zwar vergeben gewesen, aber er hätte sonst Vierter, Fünfter oder Sechster werden können. „Es läuft nicht immer perfekt“, sagt sie und ist stolz auf ihren Schützling und darauf, dass er es als 17-Jähriger unter den besten Athleten der U20 aus Deutschland auf Platz acht geschafft hat. Sie glaubt daran, dass er es noch weit bringen kann. „Er ist genauso talentiert wie die anderen, hat aber weniger Erfahrung.“

Als Sprinter zur DM

Die soll er in den nächsten Monaten bekommen. Die nächste Station für Cordian Mielczarek ist die Deutsche Meisterschaft in Sindelfingen am 19., 20. Februar. Er hat sich für den Sprint qualifiziert. Hofer hofft, dass er zum Zug kommt. 40 Athleten sind zugelassen, aber viele haben die Qualifikationshürde genommen. Im April steht für den FCK-Leichtathleten ein Trainingslager in Italien an. Doch erst einmal genießen er und seine Trainerin noch die Ergebnisse von Leverkusen. „Wir sind sehr zufrieden.“

Ergebnisse

Deutsche Mehrkampfmeisterschaft Leverkusen

60 Meter Sprint: 7,16, Weitsprung 6,76, Kugelstoßen 10,51, Hochsprung 1,86, 60 Meter Hürden 9,24, Stabhochsprung 4,30; Endergebnis: 4843 Punkte, Platz acht der männlichen Jugend U20