Ein elfjähriges Kind ist laut Polizei offenbar für einen Brand Anfang Juni in der Kaiserslauterer Rousseaustraße verantwortlich. Das haben die Ermittlungen ergeben. An einem Sonntagnachmittag im Juni war ein Müllcontainer vollständig abgebrannt. Ein aufmerksamer Zeuge konnte den Ermittlern den entscheidenden Hinweis auf den mutmaßlichen Täter geben. Er hatte gesehen, wie ein Junge ein Stück Papier mit einem Feuerzeug anzündete und dieses in den Container warf. Den Brand konnte der Mann zwar nicht mehr verhindern, die Feuerwehr hatte die Flammen aber schnell unter Kontrolle. Dank mehrerer Zeugenhinweise konnten die Ermittler den elfjährigen Jungen ausfindig machen und den Verdacht gegen ihn erhärten. Die weiteren Ermittlungen dauern an.