Hits auf Hits in Dauerschleife: Das Musik-Comedy-Trio Eure Mütter präsentierte am Donnerstagabend in der Lauterer Kammgarn seine „Sommerhitparade“ aus 20 Jahren Mutterdasein. Mit dabei waren natürlich illustre Gäste aus dem Figurenarsenal des Dreigestirns Andreas Kraus, Donato Svezia und Matthias Weinmann.

Genau hier, nur eine kleine Treppe runter in den Cotton Club, hatten Matze, Andi und Don damals einen ihrer allerersten Auftritte. „Das muss so 2000 oder 2001 herum gewesen sein“,