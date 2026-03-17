Der Comedian Christian Schulte-Loh gastiert am Freitag, 17. April, ab 20 Uhr in der Friedenskapelle in Kaiserslautern. „Import Export“ nennt sich sein Programm.

Der in London „ausgebildete“ deutsche Komiker, bekannt aus Sendungen wie „Nuhr im Ersten“, „Quatsch Comedy Club“ oder „Mitternachtsspitzen“ , nimmt in „Import Export“ den britischen und den deutschen Humor unter die Lupe – und stellt die Frage, welches Land eigentlich das lustigere ist. Der 46-Jährige ist studierter Medienwirt und war 2009 nach London gezogen, um als Komiker aufzutreten.

„Englisches Publikum lässt den Künstler oder die Künstlerin sehr schnell wissen, wenn es unzufrieden ist“, sagt Schulte-Loh über seine über zehn Jahre Erfahrung auf britischen Bühnen. „Auf britischen Bühnen wird meist vorausgesetzt, dass alle im Saal Humor haben. Und Humor-Erfahrung. Das verhindert viele platte Gags.“ Daher versuche er auch, seinem Publikum etwas zuzutrauen. „Humor für Menschen mit Humor. Das ist für mich die britische Schule. “

Punkten mit dem Ingenieurs-Gen

Und wie reagieren Briten auf einen deutschen Comedian? „Man kann in England sehr gut mit der lakonischen deutschen Art punkten. Nämlich mit unserem Ingenieurs-Gen“, sagt Christian Schulte-Loh, der aus Nordrhein-Westfalen kommt, gern mit Sprache spielt. „Ein gelungener Witz hat für mich oft nicht nur eine gute Pointe, sondern auch eine sprachliche Komponente oder Finesse“, sagt er. „Humor ist wie ein Schichtsalat, da passiert auf vielen Ebenen etwas. Und mindestens eine davon ist die Sprache.“

Über seinen Auftrittsort, die Friedenskapelle in Kaiserslautern, sagt Schulte-Loh: „Ich kenne natürlich noch die Betzenberg-Stimmung aus meiner Jugend. Die Freitagabendspiele im Fernsehen waren legendär. Das, und nicht weniger, erwarte ich. Dann gibt es auch Nachspielzeit.“ Und als ehemaliger Messdiener sei er „natürlich immer begeistert, wenn etwas Kapelle heißt. Umso mehr, wenn dort lautes Lachen sogar erwünscht ist. Comedy lebt von Reaktionen und Interaktion.“

Termin und Karten

Freitag, 17. April, 20 Uhr, Friedenskapelle Kaiserslautern. Tickets gibt’s online unter friedenskapelle-kl.de oder bei eventim.