Brillante Stand-up-Comedy hart an der Grenze zum Kabarett: Das war’s, was Moritz Neumeier seinem Publikum im vollen Kasino der Lauterer Kammgarn bot. In seinem neuen Programm „Unangenehm“ parliert der Träger des Deutschen Kleinkunstpreises scheinbar völlig unangestrengt vor sich hin. Das Publikum hat er von der ersten Minute an auf seiner Seite.

Los ging’s mit der jungen Komödiantin Anna Lucia im Vorprogramm des Abends. Sie strapazierte die Zwerchfelle des Publikums mit ihren Erfahrungen bei einer „Start-up-Firma im