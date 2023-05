Jetzt direkt weiterlesen Mit dem Plus-Abo alle Artikel auf rheinpfalz.de lesen nur 1€ monatlich kündbar Zum Angebot Sie sind bereits Digital-Abonnent?

„Geh such dir Arbeit und komm nie wieder!“ Mit diesen motivierenden Worten von seinem Hardcore-Russen-Vater wagte sich der komische Kasache Nikita Miller in die weite Welt hinaus. Und entdeckte zwischen Entrümpler- und Türsteher-Jobs die Comedy-Bühne. Am Samstag erzählte er auf der Comedy-Bühne der Kammgarn-Schreinerei über „echte“ russische Mentalität und russische Erziehungsmethoden in seiner „Freizeitgangster gibt es nicht“-Show.

Ja, es saßen auch viele Russen beziehungsweise Deutsch-Russen im Publikum. Klar, oder? Denn wenn Nikita Miller über russische Erziehungstraumata erzählt,