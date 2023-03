Jetzt direkt weiterlesen Mit dem Plus-Abo alle Artikel auf rheinpfalz.de lesen nur 1€ monatlich kündbar Zum Angebot Sie sind bereits Digital-Abonnent?

Hier einloggen

Seit dieser Saison ist André Sasse wieder in der Fußball-Verbandsliga am Ball. Für den TuS Hohenecken geht der Stürmer auf Torjagd. Die Nachricht, dass Sasse nicht wieder in einer unteren Spielklasse sein Talent verschleudert, dürfte manchen Kaiserslauterer Fußballfreund mit Freude erfüllt haben. Zählte Sasse doch zu den großen Kaiserslauterer Fußballtalenten.

Bei einem mittlerweile 28 Jahre alten Spieler von Talent zu sprechen, passt eigentlich nicht mehr. Tut man es trotzdem, dann schwingt dabei eine gewisse Wehmut mit, dass