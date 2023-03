Schlafen kann wieder erlernt werden: Das ist die gute Nachricht, die Claudia Mühlberger nach ihrer Ausbildung zur Atemkursleiterin und Schlafberaterin gerne weitergeben möchte an Menschen, die mit Ein- und Durchschlafstörungen zu kämpfen haben.

Ihr Tagesseminar „Gesunder Schlaf“ kann die Mitarbeiterin im Kulturreferat der Stadt durchaus mit ihrer Ganztagsbeschäftigung vereinbaren. Der Kurs diene auch ihrer eigenen Entspannung, schildert sie. Nur so könne sie diesen überhaupt anbieten.

Entspannung als Thema

„Es gibt keinen Zaubertrick, aber mit der richtigen Hilfestellung kann Schlafen wieder erlernt werden“ unterstreicht Mühlberger. Man müsse sich allerdings mit sich selbst beschäftigen und dann „üben, üben, üben“. Aufgrund eigener gesundheitlicher Probleme hatte sie selbst irgendwann begonnen, sich mit dem Thema Entspannung zu beschäftigen.

Claudia Mühlberger beschreibt ihre Schlafberatung als eine Anleitung auf drei Säulen. Die erste Säule soll zunächst ganz viel Wissen zum Thema Schlaf und Schlafstörungen vermitteln. Die zweite Säule soll Hilfe beim Aufspüren von „Schlafräubern“ und schlafhindernden Gewohnheiten bieten. Die dritte Säule ist der Praxis vorbehalten, dazu gehören die Atmung, kleine Bewegungen und Pausen.

Was macht erholsamen Schlaf aus?

Insgesamt will Claudia Mühlberger den Teilnehmern an ihren Seminaren mit individuellen Verhaltenstipps vermitteln, was einen erholsamen Schlaf ausmacht und wie sich das Schlafen wieder erlernen lässt. Dazu gehören auch Tipps, wie der Einzelne nicht nur über Nacht, sondern bereits tagsüber dazu beitragen kann. Stress, Schmerzen, Ängste, dazu wenig Luft, Licht oder Bewegung könnten Auslöser sein.

Ihre Kurse bietet Mühlberger in ihren Räumen in Heiligenmoschel sowohl für einzelne Personen als auch für Gruppen an. Geplant hat sie außerdem an vorerst drei Samstagen im März, Mai und Juni Tagesseminare über die Kreisvolkshochschule in Otterberg, Enkenbach-Alsenborn und in Otterbach.