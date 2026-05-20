Weizhen Kang hat seine Liebe gefunden – Badminton – und seine Traumfrau. Gibt es für die beiden eine gemeinsame Zukunft in Deutschland?

Weizhen Kang hat keine leichte Zeit hinter sich. Er weiß zwar, wie sein Lebenstraum aussieht, aber der Weg, den er gehen muss, um ihn wahr werden zu lassen, ist steinig. Er ist 17, als er auf den Sport stößt, der sein Leben für immer verändert. In der Schule spielt er zum ersten Mal Badminton und ist sofort begeistert. „Das ist eigentlich zu spät, um damit anzufangen. Normalerweise fängt man viel früher an“, sagt er. Für Kang war es nicht zu spät. Er holte alles nach, konnte nicht genug kriegen vom Training, spielte und übte so oft er konnte. Und nach einem Jahr war für ihn klar, dass er so für das Thema brennt, dass er so viel wie möglich über Badminton lernen und das, was er gelernt hat, so gut wie möglich weitergeben will. Er trainierte mit dem Team seiner Provinz Jiuangsi, und weil sich die Trainingsmethoden, das Level und die Spielweise von Region zu Region stark unterscheiden, übte er auch in der Nachbarprovinz Jiangsu. „Ich wollte ein guter Spieler werden“, erklärt er seine Beweggründe, warum er alles ins Training investierte, während er nebenbei Mathe studierte.

Nachricht aus Deutschland

Er arbeitete als Badminton-Coach, ging dann wieder zurück an die Uni, um seinen Master zu machen. Doch sein Fokus lag weiter auf Badminton. Er gab seine Tipps weiter, tauschte sich auf einer Videoplattform mit Gleichgesinnten aus. Und da bekam er irgendwann eine Nachricht von einer Chinesin, die in Deutschland lebt und seine Arbeit gut fand. Und bald auch ihn. Es kam zu gegenseitigen Besuchen, und schnell war klar, dass er und Hong zusammengehören. Und da begann es erst richtig kompliziert zu werden.

Seine jetzige Frau lebt seit mittlerweile zehn Jahren in Deutschland, ist nach der Schulzeit dort hängengeblieben. Seit zwei Jahren wohnt sie im fränkischen Coburg, arbeitet als Buchhalterin in der Revision. Er war als Trainer in China unterwegs. Die Beiden führten eine Fernbeziehung unter erschwerten Bedingungen. „Ich war zum Beispiel auch in Tibet, da hatten wir manchmal gar keinen Empfang.“

2023 heirateten sie in China, verteilten sich wieder auf die Kontinente. Hong wurde bald schwanger. Vor zwei Jahren kam der erste Sohn zur Welt. Bald darauf war der zweite Sohn unterwegs. Weizhen Kang wollte bei seiner Frau sein und die wollte, dass er seinen Traum lebt. Hong sagte ihm sämtliche Unterstützung zu.

Der 30-Jährige suchte nach Trainerjobs. „In China gibt es davon sehr viele, in Deutschland ist das etwas ganz seltenes“, stellte er schnell fest, als er über die üblichen Jobplattformen nichts fand.

Der magische Moment

Er ging auf den Deutschen Badmintonverband zu, recherchierte nach Sportschulen, war zum Probetraining in Nürnberg und landete schließlich bei Christian Stern, dem Stützpunkttrainer in Kaiserslautern. „Es hat klick gemacht“, schildert der gebürtige Österreicher den Moment, als die beiden aufeinandertrafen und sich austauschten, ihre Badmintonphilosophie verglichen und feststellten, wie perfekt alles passt und wie sie sich gegenseitig inspirieren. „Mit Christian hat es sofort gepasst. Wir haben uns verstanden und ich wusste, mit ihm kann ich immer gut zusammenarbeiten“, schildert „Coach Bai“, wie er in Kaiserslautern genannt wird, den Moment, als sie sich zum ersten Mal trafen.

Inzwischen sind die zwei ein fest eingespieltes Team. Stern hat an seinen ambitionierten Kollegen, der Badminton in Kaiserslautern auf ein höheres Level heben will und mit den Talenten europaweite Erfolge anpeilt, die erfahreneren Spieler übergeben, während er sich um den Nachwuchs kümmert und mehr Raum für übergreifende Projekte hat.

„Coach Bai“ hat eine Teilzeitstelle, arbeitet aktuell 20 Stunden von Dienstag bis Donnerstag und fährt dann zu seiner Familie nach Coburg, tauscht sich aber auch da ständig mit seinem Trainerkollegen aus. Der 30-jährige Chinese fühlt sich in Kaiserslautern angekommen. In einer Nachricht an die Spieler und die „HHG-Familie“ beschreibt er seine Gefühle recht offen so: „Es gibt seltene Momente im Leben, in denen sich der dichte Nebel des Schicksals plötzlich lichtet und man den wahren Sinn seines Weges erkennt. In den vergangenen Jahren sind meine Frau und ich durch viele raue Winde gegangen. Vom eisigen Schnee auf 5000 Metern Höhe in Tibet bis zu den vielen bitteren Enttäuschungen und stürmischen Phasen des Lebens. Lange Zeit dachte ich, das Leben sei nur ein ständiges, passives Reagieren auf das, was uns zugeworfen wird. Ich dachte, wir würden einfach nur einen ruhigen Ort suchen, um uns vor dem Lärm der Welt zu verstecken und ein unauffälliges Leben zu führen. Doch dann kam ich in diese Stadt. Zu euch. Wenn ich auf dem Court stehe und höre, wie ihr mich aus der Ferne so respektvoll Coach BEI ruft; wenn ich sehe, wie ihr beim Spiel die Zähne zusammenbeißt und euch mit letzter Kraft auf den Beinen haltet – dann spüre ich, wie ein altes Eis in mir bricht. Ihr habt mir gezeigt, dass Badminton weit mehr ist als nur ein Sport oder ein Beruf zum Geldverdienen. Es geht um Charakter, um Widerstandsfähigkeit, um das Weitergeben von Licht.“

Sonderaktion für den Trainer

„Coach Bei“ will jetzt in Kaiserslautern bleiben. Langfristig. Mit seiner Familie. Zwei Kitaplätze sind schon reserviert. Und der Badmintonverband hat jetzt eine Spendenaktion gestartet, mit der die Finanzierung seiner Stelle bis Jahresende gesichert werden soll. Bis 16. Juni wird unter https://ewr-crowd.de/trainerstelle Geld gesammelt.

18 Prozent der 20.000 Euro, die erreicht werden sollen, sind bereits geschafft, 16.290 Euro fehlen noch. Das Geld wird jedoch nur ausgezahlt, wenn der Gesamtbetrag erreicht wird. Deswegen hoffen der Badmintonverband, Christian Stern und „Coach Bei“ auf genügend Unterstützer. Wenn die zusammenkämen, würde Weizhen Kangs Traum von einer glücklichen Familie und einem glücklichen Leben als Badmintontrainer wahr werden.