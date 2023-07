Weil der CO 2 -Melder Alarm schlug, musste die Feuerwehr am Freitagnachmittag in die Kaiserslauterer Innenstadt ausrücken. Im Keller eines Gastronomiebetriebes wurden laut Polizei erhöhte CO 2 -Werte gemessen, weshalb die Berufsfeuerwehr in die Fußgängerzone ausrückte. Das Lokal musste geräumt und alle Gäste ins Freie gebracht werden. Verletzt wurde niemand. Wie die Polizei am Wochenende mitteilte, machte die Feuerwehr als Ursache für den Gasaustritt eine defekte CO 2 -Flasche an der Zapfanlage aus. Diese wurde ausgetauscht und der gesamte Bereich durchlüftet. Als die Werte wieder deutlich im grünen Bereich waren, gab die Feuerwehr die Gaststätte frei und der Betrieb konnte wie gewohnt fortgesetzt werden.