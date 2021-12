Eine Leserin, deren Name der Redaktion bekannt ist, besuchte am Freitag, 18. Dezember, einen Club in Kaiserslautern, in dem laut ihr rund 400 Gäste ohne Maske gefeiert haben. Sie habe das Ordnungsamt darüber informiert, geschehen sei allerdings nichts. Was die Stadtverwaltung dazu sagt.

Keiner, wirklich keiner und auch die Security-Mitarbeiter haben nach den Beobachtungen der Leserin eine Maske getragen. Sie selbst habe das Lokal aus Angst vor einer Corona-Infektion verlassen und das Ordnungsamt informiert, berichtet sie weiter.

Veranstaltungen mit mehreren hundert Personen unter 2G-plus-Bedingungen seien gemäß der zu diesem Zeitpunkt gültigen Corona-Bekämpfungsverordnung des Landes zulässig gewesen, teilt die Stadtverwaltung auf Anfrage mit. Eine Zusammenkunft in der beschriebenen Art stelle per se keinen Grund für einen Einsatz des Vollzugsdienstes dar. Die Maskenpflicht entfalle am Platz sowie beim Einnehmen von Speisen und Getränken, sodass auch das Nichttragen von Masken nicht zwingend zu beanstanden sein müsse.

Im Rahmen der regulären Rundgänge kontrolliere der Vollzugsdienst täglich Gastronomiebetriebe, führt Pressesprecher Matthias Thomas aus. Auch versuchten die Kollegen, konkreten Hinweisen auf etwaige Verstöße direkt nachzugehen. Am betreffenden Abend habe der Vollzugsdienst in dem angesprochenen Club jedoch nicht zugegen sein können, da man andernorts im Rahmen eines größeren und länger andauernden Einsatzes personell stark gebunden gewesen sei. Eine flächendeckende und durchgängige Kontrolle aller gastronomischer Einrichtungen sei unmöglich.