Kaum eine andere Mannschaft in der Ersten Regionalliga Südwest wurde seit Jahresbeginn so oft ausgebremst, wie der 1. FC Kaiserslautern. Das Spiel gegen Saarlouis, das am Mittwoch hätte nachgeholt werden sollen, wurde bereits zum dritten Mal abgesagt. Am Samstag (17.30 Uhr) müssen die Rot-Weißen beim MTV Kronberg ran. Ob Victor Onwudiwe dann mit im Bus sitzt, bleibt abzuwarten.

Onwudiwe spielt bislang eine überzeugende Runde. 10,6 Punkte und 7,3 Rebounds stehen im Schnitt pro Spiel für den Forward zu Buche. Der junge Bulgare hat sich nach anfänglichen Schwierigkeiten