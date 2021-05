Erneut ruft „Fridays for Future“ Kaiserslautern zum Müllsammeln auf: Am Wochenende vom 7. bis zum 9. Mai initiieren die jugendlichen Aktivisten eine dezentrale Sammelaktion, bei der alle mitmachen können.

„Die Natur liegt in unser aller Verantwortung und nur gemeinsam können wir sie bewahren“, sagt Chris Töpfer von „Fridays for Future“ Kaiserslautern. „Wenn ich beim Spazieren an einer Kippe vorbeigehe, dann bücke ich mich einfach kurz und stecke sie in ein Glas. An der nächsten Bushaltestelle kann ich es dann ganz einfach entleeren.“ Dass nicht nur Zigarettenstummel in der Natur liegen, ist den Aktivisten der Klimabewegung bewusst. Vor und während des Aktionswochenendes finden Interessierte daher auf den Social-Media-Kanälen von „Fridays for Future“ Kaiserslautern viele weitere Informationen zum Müllproblem und erfahren, was sie dagegen tun können. Für die Gruppe steht fest: „Einen schöneren Anlass, sich mit diesem Thema auseinanderzusetzen, als ein entspannter Waldspaziergang zu zweit oder mit dem Lieblingspodcast im Ohr, wird es wohl kaum geben.“