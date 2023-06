Jetzt direkt weiterlesen Mit dem Plus-Abo alle Artikel auf rheinpfalz.de lesen nur 1€ monatlich kündbar Zum Angebot Sie sind bereits Digital-Abonnent?

Als Claudio Caentano 1997 mit seiner Frau und seinem zweijährigen Sohn aus Evora, einer Stadt im Süden Portugals, nach Kaiserslautern kam, war er nicht der einzige Portugiese in der Stadt. Viele seiner Landsleute zogen bereits in den 60er Jahren nach Kaiserslautern und arbeiteten in Unternehmen wie der Kammgarnspinnerei, der Spinnerei Lampertsmühle und bei Pfaff.

Der Diplom-Theologe folgte einem Ruf des Bistums Speyer und trat in die Fußspuren eines portugiesischen Pfarrers, der von Kaiserslautern nach Mainz berufen wurde.

Seit dieser Zeit ist Claudio