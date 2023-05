Jetzt direkt weiterlesen Mit dem Plus-Abo alle Artikel auf rheinpfalz.de lesen nur 1€ monatlich kündbar Zum Angebot Sie sind bereits Digital-Abonnent?

Hier einloggen

Im Stadtteilbüro Grübentälchen in der Friedenstraße 118 ist wieder Leben eingekehrt. Seit März ist Clara Oberbeckmann Ansprechpartnerin für die Bürger im Wohnviertel im Osten der Stadt. „Ich freue mich auf meine Arbeit“, sagt die Studentin, die an der Technischen Universität Kaiserslautern Raum und Umweltplanung studiert, an ihrem Bachelor arbeitet und sich die Stelle im Stadtteilbüro mit Andreas Philipp Breier teilt.

Durch Zufall ist sie auf die vom Ökumenischen Gemeinschaftswerk Pfalz ausgeschriebene Stelle gestoßen, hat sich beworben und erhielt eine Zusage. Man merkt