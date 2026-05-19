Dass sie als Frau unter Männern schon mal Sprüche gedrückt kriegt, stört sie wenig. Jetzt fährt sie bei der FIA Rallye-EM. Dabei hilft ihr ein Beifahrer aus Mehlingen.

Auf Schotter fahren, ohne Allrad, stattdessen mit Frontantrieb, neue Rennstrecken, neue Länder: Die Aufgabe, die auf Claire Schönborn wartet, ist keine leichte, aber sie freut sich riesig und hat keine Angst. Denn auch wenn sie im Wahnsinnstempo nach oben Richtung Rallyespitze rast, ist bisher noch alles gutgegangen. Sie hat ein paar Zwischenstufen übersprungen, die andere auf dem Weg nach oben nehmen, hat praktisch rechts überholt und fährt jetzt mit Startern um die Wette, die sie mit Hilfe ihrer Erfahrung ausstechen könnte. Doch Claire Schönborn, die in Peterswald-Löffelscheid nördlich vom Flughafen Hahn aufgewachsen ist und deren Vater früher selbst im Rallyeauto saß, schlägt sich gut, überzeugt mit Leistung. Und hat einen Beifahrer an ihrer Seite, der ihr auf dem Weg nach oben immer wieder Neues beibringt, wenn sie sich festfahren würde: Michael Wenzel, 50-jähriger Rallye-Co-Pilot aus Mehlingen, der selbst immer wieder international erfolgreich war und viel Erfahrung mitbringt.

Ohne Allradantrieb auf Schotterstrecken

Die kann die 26-Jährige brauchen. Schließlich ging bei ihr alles ganz schnell. Sie kommt eigentlich aus dem Bergrennsport, hat 2024 als erste Frau und jüngste Teilnehmerin aller Zeiten den deutschen KW Berg-Cup gewonnen. 2022 hatte sie bei den FIA Motorsport Games im elektrischen Opel Corsa Rally die Goldmedaille geholt. Sie überzeugte durch ihren Auftritt im Beyond Rally Programm den WM-Promoter und durfte eine Saison lang in der Junior-Weltmeisterschaft starten.

Doch ob und wie es danach weitergehen würde, war zunächst offen. Schönborn, die mit Rennfahrer Moritz Kraus verlobt ist, hat zwar einen Vollzeitjob – sie arbeitet als Entwicklungsingenieurin im Motorsport – doch eine Saison selbst zu finanzieren, wäre ein Ding der Unmöglichkeit gewesen.

Im ADAC Opel Rallye Junior Team für 2026

„Es war die einzige und letzte Chance, dem sportlichen Tod von der Schippe zu springen“, sagt Michael Wenzel trocken. Er freut sich über das, was jetzt passierte: Die Hunsrückerin wurde in das ADAC Opel Rallye Junior Team für 2026 berufen. Sie darf damit bei der Rallye-Europameisterschaft starten. Und zusätzlich sitzt sie noch am Steuer eines rein elektrischen Opel Mocca GSE Rally, der 207 kW (281 PS) mitbringt. Bei der laut ADAC weltweit hochkarätigsten kontinentalen Rallye-Weltmeisterschaft, bei der sie in der Junior-Kategorie antritt, stehen sieben Rennen auf dem Programm. Ihre Reise geht von Schweden über Italien, Polen, die Tschechische Republik, das Vereinigte Königreich bis nach Portugal. Im GSE Rallye Cup warten zwölf weitere Einsätze, die die Beiden vom niederländischen Eindhoven bis zur Rallye Sanremo nach Italien führen.

Los geht es am Freitag, 22. Mai. Schönborn und Wenzel sind bereits in Schweden und bereiten sich auf ganz neue Herausforderungen vor. Zum Beispiel die, ohne Allrad- und stattdessen mit Frontantrieb Schotterstrecken zu meistern. Wenzel weiß, wie’s geht, und Schönborn ist gut darin, das alles schnell umzusetzen. Dass dabei viele Augen auf sie gerichtet sind, sie vielleicht ein paar neidische Blicke kassieren wird, stört sie nicht. Auch, dass sie die einzige Frau unter Männern ist und Deutschland mit lediglich zwei weiteren Männern vertreten ist, ist für sie nichts Besonderes.

Gute Tipps von Beifahrer Michael Wenzel

Sie sieht es als „große Chance und große Ehre, für einen deutschen Hersteller in der Europameisterschaft antreten zu dürfen“. Und ist froh, dass sie ohne den üblichen Weg über den Sieg im Corsa-Cup eine Chance bekam. Und dass der Weg sie ein bisschen zurück zu den Wurzeln führte. „Ich bin meine erste Rallye in einem E-Corsa gefahren.“ Vor der neuen Aufgabe hat sie Respekt. „Wir fahren jetzt komplett neue Läufe.“ Doch Sprünge ins kalte Wasser kennt sie. Im vergangenen Jahr war ihr erster Lauf auf Schnee und Eis in Schweden, damals auch ein für sie völlig neues Terrain. Und dann ist da ja auch noch der 50-jährige Mehlinger. „Michael kennt die Junior-Europameisterschaft, er kennt das Einsatzteam, die ganzen Strukturen und er kennt das Auto. Bei einem Test bin ich zum Beispiel in eine Spitzkehre reingefahren, war viel zu schnell und habe mich die ganze Zeit gefragt, warum ich nicht rumkomme. Da hat er gesagt, Du bist viel zu schnell am Eingang, musst langsamer reinfahren. Dann hat es am Ende geklappt. So Sachen sind Gold wert für mich“, stellt Schönborn fest.

Zwölf Läufe stehen jetzt an, das Programm ist streng getaktet. Die Umstellung auf die neuen Autos und die unterschiedlichen Reifen sei nicht einfach. „Aber es ist genau das, was ich brauche. Ich will viel Erfahrung in den unterschiedlichsten Bereichen sammeln und auf das Niveau der anderen in der Europameisterschaft kommen.“

Große Vorfreude auf Schweden

Wenn das klappt, stehen ihre Chancen gut, dass es danach weitergeht. „Das jetzt wird viel mehr beäugt als letztes Jahr und ist eine andere Liga“, sagt Wenzel. Oder wie es der ADAC ausdrückt: „Wer hier nach vorn fährt, fährt direkt ins Schaufenster des Werksteams.“ Jede einzelne Wertungsprüfung wird übertragen (auf Rally TV; Livetiming bei ewrc-results.de), und Claire Schönborn steht im Fokus. Ein bisschen auch, weil sie eine Frau ist. Die einzige im Feld der europaweiten Starter.

Dass manchmal ein bisschen „dumm gelabert“ wird, kennt sie, „aber da muss man halt drüberstehen“, sagt sie, lacht und freut sich jetzt auf Schweden. Besonders die Streckenführung dort reizt sie. „Da braucht man extremes Vertrauen in seinen Aufschrieb. Man sieht nichts mit den Kuppen, es geht total schnell durch den Wald, nur auf Schotter. Da kann man sich keine Fehler erlauben“, weiß Schönborn. Aber sobald sie den Helm aufsetzt, ist sie ohnehin fokussiert, hellwach, hört nur die Stimme ihres Beifahrers und vertraut ihm blind. Und bis jetzt ging das immer gut. Sehr gut sogar.