Die Firma CL Tech ist ins Straucheln geraten. Auch für den Wirtschaftsstandort Kaiserslautern wäre eine Rettung des Unternehmens gut.

Das Wachstum des Holzbauunternehmens CL Tech war rasant, vielleicht zu rasant. 2019 erst hatte der Gründer Jürgen Gottschall die Idee, vollautomatisch zu fertigen. Wenige Jahre später baute er ein zweites Werk auf, für 50 Millionen Euro, auch um sich von den großen Holzindustriekonzernen unabhängig zu machen. CL Tech steht für Hightech im Holzbau, gilt als Pionier und ist jetzt zahlungsunfähig.

Es braucht solche mutigen Typen wie Gottschall, die etwas wagen, Zeichen setzen, Neues auf den Markt bringen. Das ist wahres Unternehmertum. Zumal der gelernte Zimmerer mit seiner Art begeistern kann. Sie half ihm, Geldgeber und Unterstützer zu finden, wie die landeseigene Investitions- und Strukturbank. Im Jahr 2024 wurde er als erster Holzbauer mit dem Deutschen Ingenieurpreis ausgezeichnet. Das Parkhaus ganz aus Holz auf dem Pfaff-Gelände gilt bundesweit als Vorzeigeprojekt. Vor diesem Hintergrund ist CL Tech zu wünschen, dass es im Industriegebiet Nord weitergeht und sich schnell ein Investor findet.